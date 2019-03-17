cbc sport hd كورة لايف بث مباشر ليفربول وفولهام livehd7 لايف liverpool

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف فولهام، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في الرابعة والربع عصر الأحد، في الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بتأهله لدور الـ8 بدوري أبطال أوربا بعدما أطاح ببايرن ميونخ الألماني من دور الـ16.





ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للعودة من جديد لصدارة اليريميرليج.





ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 73 نقطة، متأخرا بفارق نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، فيما يأتي فولهام في المركز الـ19بـ17 نقطة.





ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، خلف المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18.





وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.





وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.





تشكيل وغيابات ليفربول





يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، وهندرسون للإصابة.





ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:





أليسون





آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد





فبيانو- فينالدوم- ميلنير (لالانا)





ساديو ماني - فيرمينيو- محمد صلاح





القناة الناقلة





المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2.