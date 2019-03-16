لاسارتى: لاعبو الأهلي كانوا عند حسن الظن رغم تأثرهم بالضغط العصبي

أشاد الاورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء لاعبي فريقه بعد الفوز علي فريق شبيبة الساورة الجزائرى.



وتأهل الاهلي الي دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا إثر تغلبه علي ضيفه شبيبة الساورة بثلاثية نظيفة في المباراة التى جمعت بينهما اليوم علي ملعب استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الختامية من دورى المجموعات.



وقال لاسارتى: إن أداء لاعبي فريق الأهلي تأثر بعض الشىء بالضغط العصبي مشيرا إلى انه على الرغم من ذلك، أدى لاعبو الفريق بشكل جيد وكانوا عند حسن الظن.



وتابع: محمد الشناوى خاض اللقاء وهو مصاب وكان لديه إصرار على التواجد في الملعب، مؤكدا أن احترام المنافس هو سر الفوز وأن المنافس يمتلك فريق قوي يستحق الاحترام.