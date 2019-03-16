plus shoot مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم على بي ان سبورت "kora gool"

خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، اليوم الجمعة 18 - 1 – 2019، التى تقام على ملعب 20 أغسطس بولاية بشار جنوب الجزائر، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي مباراته مع شبيبة الساورة الجزائري في التاسعة مساء اليوم، بمعنويات عالية بعد الصفقات الأخيرة التي نجح في التعاقد معها، وتحقيقه الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى ببرج العرب الأسبوع الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة شبيبة الساورة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد.

خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: ناصر ماهر.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم السبت 16-3-2019، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم السبت، وهي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الاهلي المصري الساورة الجزائري، على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.