كورة ستار .. مشاهدة مباراة الاهلي الاهلي اليوم مباشر بدون تقطيع | الاسطورة لبث المباريات | livehd7 | تابع لايف اون لاين

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يواجه فريق الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت على ملعب برج العرب.





وتنطلق مباراة في تمام الساعة 6.00 وتنقله قناة بي ان سبورتس 1 ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة"





ويقام في نفس الوقت مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلوب وتنقله قناة بي ان سبورتس 4، كما يعلق على مباراة الإسماعيلي والأفريقي التي تنطلق في تمام الساعة 3.00 الثنائي محمد الكواليني ورؤوف خليف.





ويحتاج الأهلي للفوز في لقائه الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب ضد شبيبة الساورة الجزائري.





ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط في حين يحتل فريق شبيبة الساورة المركز الأول برصيد 8 نقاط ثم يأتي فيتا كلوب برصيد 7 نقاط في المركز الثالث وأخيرا سيمبا التنزاني في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.





وأعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الساورة وضمت 22 لاعب بينهم حسام عاشور ورامي ربيعة ومروان محسن.



