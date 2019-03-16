KORA STAR مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر yalla shoot| بث مباشر الأهلي والساورة كورة ستار

شبيبة الساورة والأهلي بث مباشر مشاهدة ماتش الأهلي وشبيبة الساورة كورة أون لاين مباراة الأهلي وشبيبة الساورة كورة لايف مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر يلا شوت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الاسطورة للبث المباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على قناة beIN sport HD 1 بتعليق على محمد على وحفيظ دراجي على اللقاء، ويدخل النادي الأهلي اللقاء برصيد سبعة نقاط في المركز الثاني بينما شبيبة الساورة تتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ويكفيها التعادل للصعود.



