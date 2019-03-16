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السبت 16/مارس/2019 - 05:42 م

بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بدون تقطيع على قناة bein sports HD

بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بدون تقطيع على قناة bein sports HD

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2554770


القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة
أولا القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعرض مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال في القارة الإفريقية، وستكون متابعة ماتش الاهلي مباشرة والساورة الجزائري، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فوار الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري مجانا
بخصوص أسماء القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات ، ودئما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، حيث ستعرض المباراة على قناة super sport  النيجيرية، ويمكن استقطاب القناة على القمر الصناعي يوتلسات 36.

ودائما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم مباشرة، حيث أعلنت قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، أنها ستكون، من بين القنوات الناقلة لمباراة الساورة والاهلي مجانا.

كما من المنتظر أن تكون قناة التليفزيون الأرضي المصري المفتوحة، على البث الأرضي، من بين القنوات الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة مجانا اليوم السبت، في ظل منح الاتحاد الإفريقي الكاف، حق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور بث المباراة على أحد القنوات الأَرضية فقط.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا
في هذه الفقرة إليكم في الجدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة السبت، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.

القناة التردد القمر الصناعي
قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات
قناة super sport 11084 يوتلسات 36
قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b

كورة لايف الاهلي والساورة بث مباشر سيتمتع الجمهور الرياضي المصري والجزائري بمشاهدة مباراة تتميز بأداء كروي سريع وهجومي من كلا الناديين يلا شوت بث مباشر مباراه الاهلى والساورة لايف، ويخوض نادي الاهلي مباراة اليوم منتشيا بالفوز الذي حققه ضد فيتا كلوب بنتيجة هدفين بدون رد مباراة الاهلي والساورة بث مباشر يلا شوت، أما شبيبة الساورة فسيحاول خلال مباراة الاهلي اليوم تحقيق الفوز عن هزيمته للتعويض في المباراة الأخيرة أمام سيمبا، ماتش الاهلي مباشر يقام على ملعب 20 أغسطس الذي تتسع مدرجاته لـ20000 ألف متفرج .

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مشاهده ماتش الاهلي و الساورة يحل بعد ساعات قليلة من الآن نادي الاهلى المصري ضيفا على نظيره شباب الساورة الجزائري في مباراة  فى تنظم في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الاهلى والساورة بث مباشر كورة اون لاين .

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