بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بدون تقطيع على قناة bein sports HD





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة

أولا القنوات الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة اليوم السبت 16-3-2019، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تعرض مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال في القارة الإفريقية، وستكون متابعة ماتش الاهلي مباشرة والساورة الجزائري، متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فوار الإعلان عليه رسميا.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري مجانا

بخصوص أسماء القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم، ستكون أولا هي قناة rtnc الكونغولية المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات ، ودئما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي مجانا اليوم، حيث ستعرض المباراة على قناة super sport النيجيرية، ويمكن استقطاب القناة على القمر الصناعي يوتلسات 36.





ودائما مع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم مباشرة، حيث أعلنت قناة canal sport 2 المفتوحة، على القمر الصناعي يوتلسات 36 b، أنها ستكون، من بين القنوات الناقلة لمباراة الساورة والاهلي مجانا.





كما من المنتظر أن تكون قناة التليفزيون الأرضي المصري المفتوحة، على البث الأرضي، من بين القنوات الناقلة المجانية الناقلة لمباراة الاهلي و شبيبة الساورة مجانا اليوم السبت، في ظل منح الاتحاد الإفريقي الكاف، حق بث اللقاء، للفريق صاحب الأرض والجمهور بث المباراة على أحد القنوات الأَرضية فقط.





تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والساوره مجانا

في هذه الفقرة إليكم في الجدول تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة السبت، من أجل ادخلها إلى أجهزة الاستقبال الخاصة بكم.





القناة التردد القمر الصناعي

قناة rtnc الكونغولية المفتوحة 12604 يوتلسات

قناة super sport 11084 يوتلسات 36

قناة canal sport 2 11823 يوتلسات 36 b





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