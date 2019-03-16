مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر 16-3-2019 دوري أبطال أفريقيا

بثا مباشرا لمباراة الجزائري التي تقام مساء اليوم على ملعب "برج العرب" بالجولة الأخيرة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "برج العرب" ويديرها الحكم التونسي صادق السالمي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يحتل شبيبة الساورة الجزائري صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري.

ويحتاج المارد الأحمر للفوز للتأهل مباشرة على صدارة المجموعة أو التعادل وانتظار نتيجة مباراة فيتا كلوب وسيمبا.

ويخوض الأهلي اللقاء وسط ظروف صعبة في ظل عدم جاهزية الحارس الأساسي محمد الشناوي وغياب شريف إكرامي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي:

خط الدفاع: علي معلول ح سعد الدين سمير - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.