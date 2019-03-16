مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة | كورة ستار | kora online | مباراة الاهلى اليوم

تتختم منافسات المجموعة الرابعة من دور المجموعات اليوم السبت 16 – 3-2019، بمباراة الأهلى وشبيبة الساروة، المقرر لها فى السادسة مساء على ملعب برج العرب.

ومن جانبه نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صحة الأنباء المترددة حول غياب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ورامي ربيعة مدافع الفريق عن مواجهة شبيبة الساروة المقرر إقامتها على ملعب برج العرب بداعى الإصابة.

وأكد عبد الحفيظ، أن كل ما يتردد عن إصابة رامي ربيعة ومروان محسن بإصابات عضلية غير صحيح، واللاعبان جاهزان للمشاركة في المباراة المقبلة.

كانت بعض التقارير الصحفية ذكرت أن رامي ربيعة يعاني من آلام في العضلة الضامة، بينما يعاني مروان محسن من إصابة في العضلة الخلفية وتأكد غيابهم عن مواجهة الفريق القادمة

يذكر أن شبيبة الساورة يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويحتل الأهلي المركز الثاني، برصيد 7 نقاط متساويًا مع فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل سيمبا جدول الترتيب بـ6 نقاط.