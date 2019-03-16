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السبت 16/مارس/2019 - 09:10 ص

روسيا تطلق جيلا مميزا من الحافلات

روسيا تطلق جيلا مميزا
وكالات
dostor.org/2553961

أعلن مصنع جوركي الروسي لصناعة السيارات "غاز" عن بدء إنتاج جيل جديد مميز من حافلات النقل الصغيرة والمتوسطة.

وأكد بيان صادر عن المعمل أن مصنع "غاز" في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، شغّل خط الإنتاج الخاص بتصنيع مركبات "Gazelle Next 4.6" المعدلة، المتوقع أن تصبح واحدة من أكثر السيارات مبيعا على أراضي الاتحاد الروسي.

وحصلت حافلات "Next" الجديدة للركاب على هيكل أطول بمقدار 1.14 م من هياكل حافلات "Gazelle" الحالية، وقمرة تتسع لـ 19 راكبا، وأنظمة تعليق وقواعد عجلات متينة، تخولها نقل حمولات يصل وزنها إلى طنّين.

ومن المفترض أن يطرح "غاز" هذه الحافلات في النصف الثاني من العام الجاري بـ3 أنواع من المحركات، تعمل بالبنزين والديزل والغاز.

كما ستظهر نسخ خاصة من هذه المركبات مخصصة لنقل البضائع، بقدرة حمولة تصل إلى 4.6 طن، مزودة بصندوق خلفي خال من النوافذ، وصف واحد من المقاعد في المقدمة يتسع للسائق وراكبين آخرين، ونسخ مزودة بصندوق خلفي مفتوح.

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