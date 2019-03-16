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السبت 16/مارس/2019 - 06:44 ص

منظمة أمريكية: حادث نيوزيلندا يكشف خطر "المتعصبين البيض"

منظمة أمريكية: حادث
منظمة أمريكية: حادث نيوزيلندا يكشف خطر "المتعصبين البيض"
وكالات
dostor.org/2553845

وصفت منظمة أمريكية عمليات إطلاق النار في مسجدين بنيوزيلندا بأنها "أحدث مؤشر على أن خطر المتعصبين البيض العنيفين أصبح يشكل تهديدا إرهابيا دوليا"، مؤكدة أن المؤيدين لتلك العملية ظهروا من خلال تبريرهم للهجوم الذي أدى لمقتل ٤٩ شخصا وإصابة العشرات.

وقالت منظمة رابطة مكافحة التمييز الأمريكية (ADL): إنها ستوفر المزيد من الموارد بالتعاون مع الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، لتوفير احتياطات أمنية أكبر حول المساجد لحمايتها من مثل أولئك المتطرفين".

وشدد جوناثان جرينبلات، الرئيس التنفيذي للمنظمة، على أن هجوم نيوزيلندا يؤكد أن العنصريين البيض أصبحوا تهديدا دوليا لا يعرف حدودا، ويتم تصديره وعولمته، مضيفا أن الكراهية التي أدت إلى العنف في بيتسبرج وتشارلوتسفيل تجد مؤيدين جددا في أنحاء العالم، لافتا إلى أن الهجوم لم يكن يركز فقط على نيوزيلندا، وإنما أراد منفذوه ومخططوه أن يكون تأثيره عالمي.

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