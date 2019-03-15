"فيفا" يقرر تنظيم كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا

اتفق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في اجتماعه، اليوم الجمعة، بمدينة ميامي الأمريكية على توسيع المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية إلى 24 فريقًا عام 2021 رغم وجود معارضة من الفرق الأوروبية الكبرى.



وقالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية إن رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، أعلن القرار رغم تلقي خطاب من كبرى الأندية في قارة أوروبا تخبره فيه بأنها لن تشارك في البطولة.



وسيحل مونديال الأندية بشكله الجديد محل كأس العالم للأندية السنوي، الذي تجري منافساته حاليا شهر ديسمبر، بمشاركة موسعة خلال شهري يونيو ويوليو عام 2021.

