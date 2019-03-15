رنيم الوليلى تفوز ببطولة "سى أى بى بلاك بول" للإسكواش

فازت، مساء اليوم الجمعة، اللاعبة رنيم الوليلى ببطولة "سى أى بى بلاك بول" للاسكواش التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 11 حتى 15 من شهر مارس الحالي.



وجاء فوز رنيم الوليلى المصنفة الأولى بعد تغلبها في نهائي مصري خالص على المصنفة الثانية نور الشربيني بثلاثة أشواط لشوطين، وكانت نتيجة الأشواط 9-11، 11-2، 6-11، 11-1، 11-5 في مباراة استغرقت 53 دقيقة.



وبذلك تحقق رنيم الوليلى انتصارها الحادي عشر على نور الشربيني مقابل عشرة انتصارات لنور الشربيني في المواجهات المباشرة.