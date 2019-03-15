بورصة المغرب تغلق منخفضة بعد خسائر التأمين

أغلقت الأسهم في المغرب منخفضة في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات الأخشاب والورق، التأمين والمشروبات.



عند نهاية التداولات في الدار البيضاء، مؤشر مازي عائم المغربي أغلق على انخفاض عند 0.20%، ووصل الى خلال 3 شهور أدنى مستوى قياسي له.



من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر مازي عائم المغربي برز سهم الصناعات الأفريقية (CS:AFIND)، الذي ارتفعت قيمته 5.99% أو 16.50 نقطة وبلغ سعره 292.05 عند الإغلاق. في المقابل، سهم أتلانتا (CS:ATL) واصل ارتفاعه عند 4.39% أو 2.50 نقطة وأغلق عند سعر 59.50، في حين سهم AFMA SA (CS:AFM)‎ زاد 3.94% أو 39 نقطة بسعر 1030 عند نهاية الجلسة.