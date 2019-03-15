مدرب شبيبة الساورة: نعرف قيمة الأهلي.. وسنخوض المباراة للتأهل

أكد كريم الزاوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، صعوبة مواجهة مضيفه الأهلي، والمقررة في السادسة مساء غد السبت بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال الزاوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ندرك جيدًا صعوبة مواجهة الغد أمام نادي القرن الإفريقي ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي".

وأضاف الزاوي "الأهلي فريق قوي ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين ومن جانبنا نبقى جاهزين للغاية لتلك المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل"، معربًا عن سعادته بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي، وقال إن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر.

وتابع: "شبيبة الساورة يمتلك فرصتين للتأهل وهما الفوز أو التعادل في حين يحتاج الأهلي إلى الفوز فقط من أجل حجز بطاقة التاهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي وهو ما يزيد من حجم الضغوط على الفريقين".