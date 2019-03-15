كوفاتش: بايرن ميونخ يتعين عليه الإجابة على أسئلة أساسية

قال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الألماني، اليوم الجمعة، أن ناديه عليه أن يقرر إذا ما كان سيدخل في منافسة مع كبار الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات أم لا، وذلك عقب خروج الفريق من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول الإنجليزي.



وتساءل كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ماينز الأحد المقبل:"ماذا علينا أن نفعل لنظهر بشكل مختلف في الموسم الجديد؟"



وأضاف:" يجب علينا أن لا نكذب على أنفسنا، يمكنك أن ترى أربعة أندية إنجليزية تأهلت إلى دور الثمانية لدوري الأبطال".



وأشار المدرب الكرواتي إلى أن ليفربول أنفق 500 مليون يورو ( 566 مليون دولار) على شراء لاعبين جدد خلال السنوات الأربع الأخيرة، مؤكدًا أن الدوري الإنجليزي الممتاز يجذب اللاعبين الكبار أكثر من الدوري الألماني(بوندسليجا).



وأضاف أن ليفربول أنفق 80 مليون يورو للتعاقد مع حارس المرمى أليسون باكير أو المدافع فيرجيل فان دايك، بينما باريس سان جيرمان تعاقد مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.



وقال كوفاتش أن فريقه لديه هدفين كبيرين، الدوري والكأس. ينبغي على اللاعبين تجاوز الخسارة أمام ليفربول الاربعاء الماضي، 1 3 والاستعداد للفوز بالثلاث نقاط أمام ماينز.



ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن بوروسيا دورتموند صاحب نفس الرصيد، والذي سيواجه هيرتا برلين غدًا السبت.