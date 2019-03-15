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الجمعة 15/مارس/2019 - 04:03 م

"الروتاري" يجري 120 جراحة بالمجان في قافلة طبية بالأقصر

الروتاري يجري 120
إسلام نصير
dostor.org/2553566

تستضيف لجنة القوافل الطبية بأندية المنطقة الروتارية مصر 2451 برئاسة الدكتورة إيمان سلام، فريق روتابلاست الأمريكي المتخصص في جراحات التجميل والتخدير والأسنان والأطفال، لإجراء جراحات مجانية لأبناء محافظة الأقصر.

وأجرى الفريق الطبي المكون من 26 طبيبًا متخصصًا وممرضات على مستويات عالمية، الكشف الطبي على 225 مريضًا في جراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق وتصليح ما بعد الحروق، وتم التحضير لإجراء 120 جراحة تتم على 8 أيام متتالية.

وتستضيف لجنة القوافل الطبية، الفريق الأمريكي تحت رعاية محافظ المنطقة الروتارية عبد الحميد العوا، خلال الفترة ما بين 13 إلى 22 مارس الجاري، لإجراء الجراحات المقررة بالمجان.

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