انفجار دانة حرب بمخزن خردة في البحيرة ومصرع وإصابة شخصين

حالة من الذعر سيطرت على أهالي قرية بيبان التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، منذ قليل، عقب سماع دوري انفجار دانة مخلفات حرب بأحد مخازن الخردة بالقرية وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر.



وكان اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى اخطارًا من الرائد عمر عرفات رئيس المباحث بمركز شرطة كوم حمادة، يفيد بسماع دوي انفجار بقرية بيبان التابعة لدائرة المركز.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وخبراء المفرقعات والحماية المدينة، وتم فرض كردون أمني حول منطقة البلاغ، وتبين وجود آثار لانفجار بمخزن خاص بالخردة، ونتج عنه مصرع مصطفي.ص.ح، وإصابة عمرو.ن.ا.



وتبين من الفحص السبب وراء الانفجار هو وجود دانة مخلفات حرب، وجاري تمشيط المخزن من وجود ثمة أى مخلفات أخرى بمعرفة خبراء المفرقعات وجاري تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.