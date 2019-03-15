"عمومية الصحفيين" تلزم أعضاءها بحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال اجتماعها على القرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني، حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.



وينص القرار على "التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكل أشكاله مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أى علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار".