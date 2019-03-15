بدء التصويت في انتخابات "الصحفيين" بالإسكندرية بعد اكتمال النصاب القانوني

تشهد نقابة الصحفيين الفرعية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، اقبالا من أعضائها وذلك للتسجيل استعدادا لإجراء عملية التصويت في الساعة الثالثة عصرا، بعد أن قررت اللجنة المشرفة على الانتخابات باكتمال النصاب القانوني، في التجديد النصفي لاختيار نقيب من بين 11 مرشحًا لمنصب النقيب، و52 لعضوية المجلس.



كان الصحفيين ينتظرون إعلان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25%+1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، وذلك بعد أن تم تأجيلها لعدم اكتمال النصاب القانوني بحضور 50+1 من أعضاء الجمعية العمومية.



يذكر أن الانتخابات ستجرى في 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، ويشرف عليها 31 مستشارًا من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.



وفي حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25%+1 من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم 8624 يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضي بالقاهرة، لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية.