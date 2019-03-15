ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة، بأسلوب المغافلة بشبرا الخيمة.



كشف العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، عن قيام كل من: "أحمد م ج" عاطل و"محمود م ج" 30 عاما، عاطل، و"محمد ع م" 19 عاما، عاطل، بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهما، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة، بأسلوب المغافلة.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاحين ناريين فرد خرطوش محلي الصنع و15 طلقة، وسلاح ناري "فرد روسي محلي الصنع" و3 طلقات وكمية من مخدر الحشيش تزن نحو 80 جراما و150 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا 3200 جنيه، و7 هواتف محمولة ماركات مختلفة، ودراجة نارية دون لوحات معدنية.



وبالكشف عنها تبين أنها محرر بها محضر ببلاغ المواطن "محمد ص" 26 عاما، عامل ومقيم ببلقس بمدينة قليوب.



وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات عملهم الآثم، والهواتف المحمولة من متحصلات السرقة، والدراجة النارية المستخدمة في ممارسة نشاطهم الإجرامي.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.