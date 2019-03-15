عمومية الصحفيين تبدأ أعمالها بدقيقة حداد على شهداء المهنة والوطن

بدأت فعاليات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ قليل؛ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الصحفيين والوطن.



وقدد أعلن جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية بحضور 2175 صحفي بجدول المشتغلين ونسبتهم 25% من اجمالي عدد الاعضاء 9260 سدد منهم 8700 الاشتراكات.



كما أعلن عبد الرحيم توقف التسجيل فورا وبدء أعمال الجمعية العمومية وأنه لن يسمح بحضور سوي أعضاء النقابة حتى لا تتعرض القرارات للبطلان مشيرا الي انه لن يتم فتح باب التصويت الا بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية في مسرح النقابة.



وأوضح عبد الرحيم في كلمة له بالسرادق المخصص لتسجيل حضور الجمعية العمومية أن جدول اعمال الجمعية يتضمن تعديل لائحة النقابة وشروط القيد فضلا عن موازنتي النقابة السابقة واللاحقة ولابد من موافقة الحضور عليها.