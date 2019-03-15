"والي": الكشف عن المخدرات لـ 1900 سائق حافلات مدرسية

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لجنة الكشف على تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة؛ تواصل عملها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتوصيات مجلس الوزراء، حيث نجحت لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، بالكشف على 1900 سائق في محافظات القاهرة والجيزة، والشرقية، والغربية، والدقهلية، والمنيا.



وأشارت إلى أنه تبين تعاطي 40 سائقا للمواد المخدرة، منهم 26 حالة حشيش و11 ترامادول و3 مورفين، تم إحالتهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحة أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشف على سائقي الحافلات.



وأوضحت "والي" أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا مع أقسام الشرطة بعد اكتشاف بعض السائقين الذين يعملون في المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراه، حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع لجنة الكشف على السائقين للحصول على البيانات والتأكد من عدم وجود أحكام على السائقين، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.