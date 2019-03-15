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الجمعة 15/مارس/2019 - 01:34 م

صور.. مسيرة "الجمهورية" تصل سرادق انتخابات الصحفيين

صور.. مسيرة الجمهورية
الحسين عبيد ووليد صلاح
dostor.org/2553426

وصلت، منذ قليل، مسيرة "دار التحرير للطبع والنشر" إلى نقابة الصحفيين، يتقدمها الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، والكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي عبدالنبي الشحات رئيس تحرير بوابة الجمهورية، وعدد كبير من القيادات الصحفية بالمؤسسة.

ووفرت المؤسسة سيارات بخطوط سير على جميع الخطوط في القاهرة الكبرى "القاهرة والجيزة والقليوبية" لتوصيل الزملاء من جميع الإصدارات التابعة للمؤسسة من منازلهم وحتى مكان التجمع في المؤسسة، لتحفيزهم على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين التي تجرى اليوم.

يأتي هذا في ضوء المبادرة الوطنية التي أطلقها الكاتبان الصحفيان عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وخالد السكران رئيس تحرير جريدة المساء، تحت شعار "الخروج الكبير"، لحث الزملاء على المشاركة القوية والفعالة في الانتخابات من أجل الحشد والظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ المؤسسة العريقة.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين في العاشرة صباحا، باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 أعضاء.

ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.

وبحسب ما حددت اللجنة، فإن التصويت فى الانتخابات يتم فى ورقتين لكتابة أسماء المرشحين؛ واحدة خاصة بالنقيب والثانية بأعضاء المجلس، على أن يجوز اختيار الأعضاء من فوق أو تحت السن دون التقيد بعدد معين.

كما أشارت اللجنة المشرفة إلى أن ورقة التصويت تكون باطلة حال اختيار خمسة فقط، أو زيادة العدد عن 6، أو وجود شطب فى الورقة.

صور.. مسيرة "الجمهورية" تصل سرادق انتخابات الصحفيين
صور.. مسيرة "الجمهورية" تصل سرادق انتخابات الصحفيين
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