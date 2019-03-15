"ثقافة أسيوط" تناقش التنمر وأشكاله وأضراره

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع أسيوط، حيث أقام بيت ثقافة مير ورشة لإعادة تدوير خامات البيئة، وقامت المدربة بشرح وتطبيق بعض الأعمال أمام الأطفال الذين قاموا بعمل بعض النماذج من خلال زجاجات المياة الفارغة وبعض الكارتون للاستفادة منها.



وعقد بيت ثقافة منفلوط ندوة مكتبية بعنوان "عيد الأم" حاضرتها إيمان حسن عبداللطيف، تحدثت فيها عن دور الأم فى تربية الأبناء وحث جميع الأديان على إكرام الأم والوالدين وحقوق الوالدين على الأبناء.



بينما عقد بيت ثقافة صدفا ندوة للطفل بعنوان "التنمر" حاضرتها نهلة شعبان عباس، وتناولت الحديث حول معنى التنمر وأنه هو شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف "في الغالب جسديا"، وناقشت كيف يتعامل الشخص مع هذه الظاهرة التى اتنشرت مؤخرا، وقدمت للأطفال نماذج من التنمر وكيفية التصدى لأى شخص يوجه لهم تنمر.



وفى سياق آخر، عقدت مكتبة آل عابدين بموشا ندوة بعنوان "الإسراء والمعراج" حاضرها الشيخ حسن محمد، وتناول الحديث عن صعود رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى السماء السبع ولقائه مع النبيين.