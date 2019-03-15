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الجمعة 15/مارس/2019 - 12:11 م

"بلومبرج": مصر تصدر 4 شحنات غاز طبيعى فى أبريل المقبل

بلومبرج: مصر تصدر
سيد ابراهيم
dostor.org/2553355

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر أعربت عن استعدادها للعودة إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال، وعرضت أكبر شحنة للتصدير.

وأوضحت "بلومبرج" أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" طرحت مزايدة لتصدير 4 شحنات خلال أبريل المقبل، موضحة أن المزايدة تبدأ فى 18 مارس الجارى وتنتهى فى 25 مارس.

وأضافت الوكالة أن الشركة ستطرح أربع شحنات أخرى للتصدير في مايو، ثم ثلاث شحنات في يونيو.

وتابعت الوكالة أن من شأن استئناف النشاط التصديري إنعاش صناعة الغاز المصرية، بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز عام 2014.

وقالت الوكالة إن مصر أصبحت مستهلكًا عملاقًا للغاز الطبيعى منذ 2015، وتوقفت عن استيراده العام الماضي بفضل الاكتشافات العملاقة.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز فى سبتمبر 2018، وذلك بعد الاكتشافات الجديدة التى شهدها قطاع البترول فى البحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والتنقيب عنها وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذلك طرح وتسويق عدد من المزايدات العالمية.

ومن المتوقع بعد الانتهاء من أعمال حفر حقل "نور" الجديد بالبحر المتوسط، ووضعه خلال عامين على خريطة الإنتاج، أن يصل إنتاج مصر من الغاز إلى أكثر من 10 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، تستهلك مصر منها نحو 6.2 مليار قدم، والمتبقى يتم تحويله للصناعات التحويلية والبتروكيماويات، وعمليات التصدير.

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