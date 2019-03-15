"الوزير" من محطة قطار المنصورة: انتظروا مرفقًا مشرف

تفقد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، اليوم الجمعة، إحدى القرى التابعة لمركز المنصورة مستقلًا القطار، إلى أن وصل لمحطة المنصورة الرئيسية.



ووصل "الوزير" محطة قطارات المنصورة الرئيسية، خلال رحلة استغرقت ساعتين مستقلا القطار رقم 965 اكسبرس المتوجه من محطة مصر مرورا بمحطات بنها، قويسنا، طنطا، المحلة الكبرى، سمنود، وقوفا بمحطة المنصورة.



واستمع وزير النقل للمواطنين وشكواهم والتي تمثلت قي تاخر المواعيد، وتدني خدمات الدرجة المميزة والثالثة.



وأكد وزير النقل، أنه سيواصل جولاته بكافة المحطات على مستوي المحافظات لمتابعة انتظام المواعيد، وخاصة مع تنفيذ هيئة السكك الحديدية لحملة الانضباط الخاصة بمواعيد القطارات ورفع مستوى السلامة والأمان وجودة الخدمة المقدمة، مشيرا إلى ان الجولات المفاجئة تظهر العيوب والقصور التى نعمل على حلها جذريا.



وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا بمستوى عناصر منظومة السكك الحديدية، والدفع بعربات متطورة قائلا"انتظروا مرفق يشرف".



وتفقد الوزير فور وصوله لمحطة المنصورة شباك التذاكر والإجراءات الأمنية التى تفرضها شرطة النقل والمواصلات داخل المحطة، ثم توجه لمبني المراقبة والحركة.



ووجه وزير للنقل بالاهتمام بالنظافة داخل المحطة وخاصة نفق المشاة، ووضع علامات استرشاديه للمواطنين داخل المحطة.