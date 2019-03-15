كرم جبر بعمومية الصحفيين: الانتخابات الأكثر نزاهة وشفافية

سجل منذ قليل، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في كشوف الجمعية العمومية، استعدادا لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، حال اكتمال النصاب القانوني.



وقال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن انتخابات نقابة الصحفيين هي أكثر انتخابات نزاهة وشفافية في مصر .



وأضاف كرم جبر، عقب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، أن النقابة اليوم في مظهر حضاري، وأعداد الحضور كبيرة، والكل حريص علي التسجيل، مما يبشر بانتخابات جيدة تليق بالجماعة الصحفية والمهنة".



وأضاف أن نقابة الصحفيين، هي القلب النابض لسائر النقابات، ونقابة الصحفيين نقابة قوية، ودائما حريصة علي إجراء الانتخابات في مواعيدها، ومجلسها منتخبة".



وقال:"أتمني التوفيق للمرشحين، الذين سوف يمثلون إرادة الجماعة الصحفية، التي لا يمكن أن يملي عليها أحد قائمة أو شخص، واتمني انتخاب مجلس قوي قادر علي الدفاع عن المهنة والحريات، لأن المهنة تمر بظروف صعبة وتحتاج لمجلس علي قادر علي مواجهة التحديات".