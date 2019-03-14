"حسواننارتى" بمتحف الآثار فى مكتبة الإسكندرية

ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "حسواننارتي – موقع مهمل للنقوش الصخرية في أسوان"، في الواحدة من ظهر الإثنين الموافق 25 مارس بمكتبة الإسكندرية.



يلقى المحاضرة الدكتور ستيفن سيدلمير؛ مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، وسوف تتناول المحاضرة حسواننارتي، وهي جزيرة صخرية صغيرة قريبة من إلفنتين، أسوان، مع اكتشاف ما لا يقل عن 80 نقشًا فرعونيًا محتملًا؛ إلى حد بعيد معظمهم لا يزال غير منشور، وتم نقش العديد من النصوص من قبل كبار المسئولين.



وتوفر هذه النقوش معلومات مهمة عن إدارة منطقة أسوان في العصور القديمة، وكذلك عن العبادات والأعياد الدينية لمعابد فيلة.