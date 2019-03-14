فيينا: رئيس النمسا يناقش مع لافروف العلاقات بين روسيا وأوروبا

أعلن قصر هوفبورج الرئاسي في فيينا، اليوم الخميس، أن رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين سيعقد اجتماعا مغلقا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور النمسا حاليا.



وقال متحدث باسم الرئيس النمساوي في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إن الجانبين سيناقشان الروابط الاقتصادية الثنائية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والوضع الراهن في الشرق الأوسط، إلى جانب دور النمسا كمضيف لمقر المنظمات الدولية.



يشار إلى أن لافروف يزور حاليا النمسا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدورة 62 للجنة الأمم المتحدة للعقاقير المخدرة.