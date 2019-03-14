الانتهاء من كشف المخدرات على 400 عامل بجامعة الإسكندرية

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، إن حملة الكشف الطبى عن تعاطي المخدرات التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى استهدفت عينات عشوائية من جميع فئات العاملين بالجامعة، انتهت اليوم الخميس، بعد أن استمرت لمدة ثلاثة أيام تم خلالها إجراء الكشف الطبى على ٤٠٠ عينة من العاملين بأماكن مختلفة داخل الجامعة.



وأضاف الكردى أن نتيجة الكشف أسفرت عن الاشتباه في تعاطي 18 عاملا وموظفًا للمواد المخدرة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحالات وفقا للقانون وذلك بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة.



كما أكد أهمية هذه الحملة التى تعد خطوة هامة جدًا للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة لضمان جودة سير العمل بها.



وأشار إلى خطة الجامعة فى تنظيم ندوات خلال الفترة القادمة لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، وكيفية تحصينهم ووقايتهم منها، توفير سبل الكشف والوقاية.



وأوضح أنه سيتم تنظيم حملات غير معلنة للكشف من المخدرات داخل الجامعة تشمل الحرم الجامعي والمدن الجامعية وأماكن تجمع الطلاب، للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب، وحمايتهم من مخاطر الأدمان والمخدرات.