ترامب يهدد مجلس الشيوخ الأمريكى بكلمة واحدة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام حق النقض (الفيتو) المخول له، للاعتراض على رفض مجلس الشيوخ لفرض حالة الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.



وقال ترامب في تصريح له عبر حسابه على موقع تويتر كلمة واحدة فقط ردا على تصويت الشيوخ وهي "فيتو"، وذلك في إشارة إلى استخدامه حق النقض المخول لرئيس الولايات المتحدة للاعتراض على مشاريع قوانين يصدرها الكونجرس.



وصوت مجلس الشيوخ، منذ قليل ضد قرار ترامب بفرض حال الطوارئ التي تسمح له بتمويل الجدار مع المكسيك.



وكان "ترامب" هدد في وقت سابق، اليوم الخميس، باستخدام "الفيتو" الرئاسي لإبطال مشروع قرار يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها للحصول على تمويل لبناء جدار حدودي مع المكسيك.



ودعا ترامب الجمهوريين بمجلس الشيوخ على التصويت ضد مشروع القرار، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بدستورية إعلان حالة الطوارئ بل بأمن الحدود ووقف تهريب المخدرات.