إيناس عبد الدايم: قصر ثقافة حوض الرمال حاضنة ثقافية وفنية للأقصر

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن قصر ثقافة حوض الرمال بمحافظة الأقصر يعد رئة ومتنفسًا حقيقيًا لأهالي قري ومركز الزينية وحاضنًا ثقافيًا للشباب والأطفال والمرأة الصعيدية وأحد مشاعل التنوير التي تضئ صعيد مصر.



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة إيناس عبد الدايم للقصر بقرية المدامود في مركز ومدينة الزينية بالأقصر، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأضافت عبد الدايم أن قصر ثقافة حوض الرمال يعد الأول في مركز الزينية واعتبرته من أهم المواقع الثقافية في الأقصر نظرًا لموقعه الجغرافي الذي يقدم الخدمة الثقافية ممثلة في برامج فنية وثقافية ورعاية الموهوبين والمبدعين لأكثر من ٨٠ ألف مواطن.



يذكر أن قصر ثقافة حوض الرمال تبلغ مساحته الكلية حوالي ١٠٠٠ متر ويضم طابقين بهما مكتبة عامة وقاعة تكنولوجيا ومعلومات وغرف للممثلين ومسرحًا رئيسيًا وقاعات للحرف البيئية والفنون التشكيلية ومرسم وأنشطة الطفل.