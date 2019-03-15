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اقتصاد
الجمعة 15/مارس/2019 - 05:48 ص

أسعار الخضراوات اليوم.. "الطماطم" بـ2.25 جنيه للكيلو

أسعار الخضار
أسعار الخضار
dostor.org/2553065

قال نادي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك ارتفاع في أسعار الخضار بنسبة جنيه في سوق العبور، اليوم الجمعة.

وسجل الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 6 و7 جنيهات، وسجل الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشًا، ووصلت الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسعار الطماطم تراوحت بين 2.25 و5.75 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و6.75 جنيه، بزيادة 25 قرشًا، فيما سجل البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

وأشار إلى أن الكوسة سجلت ما بين 6 و8 جنيهات للكيلو، بزيادة جنيه، وسجل الفاصوليا بين 17 و20 جنيهًا، بزيادة جنيه، وسجل الخيار البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة جنيه، وسجلت البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

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