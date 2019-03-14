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الخميس 14/مارس/2019 - 08:25 م

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت

الفنانة العالمية
الفنانة العالمية شاليمار شربتلي
dostor.org/2553044

فيما يبدو أنه استعداد لمشروع جديد من مشاريع فن "الموفينج أرت" الذى ابتكرته الفنانة العالمية شاليمار شربتلي، طرحت الفنانة العالمية مؤخرا مجموعة جديدة من صور الأعمال الفنية المتنوعة، حيث يظهر من خلال الصور بعض الأعمال وهى فى مرحلة التجهيز، بينما تظهر أعمال أخرى بعد انتهائها، وقد تميزت تلك الأعمال بمناسبتها للوسيط الذى تقوم الفنان بالرسم عليه، فنرى فى اللوحة المرسومة على الحقيبة النسائية تكوينا على قدر كبير من التناغم والانسيابية سواء كانت باستخدام درجات اللون الواحد أو بتداخل الألوان المختلفة مع بعضها البعض، أما فى اللوحة المرسمة على الباب، فنراها تستخدم الأشكال الحادة والألوان الصريحة.

يذكر أن الفنانة العالمية شاليمار شربتلى قطعت خطوات جديدة وجريئة فى عالمها الخاص والذى اختارت له أن يكون عالمًا مختلفًا تحقق من خلاله نظرية الخروج بالفن والثقافة إلى الشارع وخلق تفاعل مع الناس، تلك النظرية التى يتحدث عنها الكثير من المثقفين والفنانين ويبحثون لها دومًا عن حلول فخلقت لها الفنانة السعودية شاليمار حلولاً مختلفة بربط لوحاتها الفنية بكل ما يستخدمه البشر يوميًا، فرسمت على السيارات ثم على الدراجات النارية وأخيرًا رسمت على الملابس ونظم لها أوتيل "رويال ألما" بباريس لتصميماتها حضره عدد كبير من الفنانين الذين أثنوا على الفكرة وأكدوا أن الفن يجب أن يتحول إلى أسلوب حياة، وأن هذه هى الطريقة الوحيدة لربط الفن بالشارع.

وعكفت "شاليمار" منذ سنوات على ابتكار هذا الاتجاه الفنى الجديد برسم لوحاتها على السيارات، حيث شاركت فى مونديال باريس 2014 للسيارات، وشاركت الفنانة العربية بسيارة كاريرا بورش من تصميمها، الذى استوحت فيه عددًا من الرسومات التشكيلية المتميزة مستخدمة ألوان الدوكو الخاصة بالسيارات، وهو ما أذهل رواد المعرض والمشاركين من دول العالم المختلفة، الذين حرصوا على التقاط الصور مع الفنانة العربية والسيارة التى قامت بإبداع تصميماتها.

الفنانة العالمية شاليمار شربتلى تطرح مجموعة جديدة من إبداعات الموفينج أرت
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