النمسا تقدم 4 ملايين يورو لدعم جهود إغاثة ورعاية اللاجئين السوريين

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أمس الأربعاء، أن مجلس الوزراء قرر التبرع بمبلغ 4 ملايين يورو من صندوق الإغاثة لصالح المساعدة الإنسانية في سوريا.



وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، أمس الأربعاء، إن المبلغ سوف يوزع على النحو التالي، مليون يورو إلى جهود إزالة الألغام والذخائر والمساعدات الإنسانية في سوريا، ومليون يورو لمنظمة "اليونسيف" لأنشطة الإغاثة في سوريا، بالإضافة إلى تقديم مليوني يورو إلى لبنان والأردن لرعاية اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء بالبلدين من خلال المنظمات غير الحكومية.