إغلاق 4 موانئ على البحر الأحمر بسب الطقس السيئ

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر، إن السلطات قررت غلق مينائي السويس ونويبع على البحر الأحمر؛ بسبب الطقس السيء.



كانت السلطات أغلقت في وقت سابق ميناءين كبيرين هما الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط؛ بسبب قوة الرياح وارتفاع الأمواج، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أمس الأربعاء.



وذكر رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، في بيان لها، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الراسية على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي.