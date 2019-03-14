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الخميس 14/مارس/2019 - 06:53 ص

الأخضر الإبراهيمى: حالة "بوتفليقة" مستقرة لكن صوته ضعيف جدا

الأخضر الإبراهيمى:
الأخضر الإبراهيمى: حالة "بوتفليقة" مستقرة لكن صوته ضعيف جدا
وكالات
dostor.org/2552041

أكد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، أمس الأربعاء، أن صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مستقرة، ورغم أن صوته ضعيف جدًا، إلا أن صحته العقلية 100%، نافيا في الوقت نفسه ترشيح الرئيس بوتفليقة له، لرئاسة الندوة الوطنية للحوار.

وقال "الإبراهيمي" خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري الحكومي الأربعاء: "إن بوتفليقة زميل وصديق، وعندما يكون في الجزائر أُكلمه، وأحيانًا يطلب رؤيتي، ونتبادل الحديث، ولم يحدث أن أرسل لي طائرة وطلبوا مني لقاء بوتفليقة".

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن حالة بوتفليقة "مستقرة"، ورغم أن صوته منخفض جدًا، ولا يسمح له بإلقاء خطاب، إلا أن قدراته العقلية صحيحة 100%، مشيرا إلى أن تكرر زياراته لبوتفليقة كانت للاطمئنان على صحته".

ووصف الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الشائعات المتداولة بشأن تعيينه رئيسًا للندوة الوطنية المكلفة بوضع خارطة طريق المرحلة الانتقالية في الجزائر، بأنها "كلام فارغ وغير مسؤول وظلم".

وقال الإبراهيمي: "رئيس الندوة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة تتطلب توافقًا واسعًا بين المشاركين".

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