مشاهدة مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بث مباشر

تنطلق بعد ساعة من الآن مباراة ليفربول ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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موعد مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم البطولة : دوري أبطال أوروبا القنوات : بي ان سبورت 1 المعلق : عصام الشوالي وخليل البلوشي الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

