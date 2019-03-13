الان – لايف يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت «BeIN SPORT»
الان – لايف يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت «BeIN SPORT»
الان – يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت «BeIN SPORT»
لم يسافر لاعب خط وسط ليفربول نابي كيتا مع الفريق المؤلف من 21 لاعباً والذي سافر إلى ألمانيا. غاب الدولي غينيا مع اصابة طفيفة مما اضطره إلى البقاء في ميرسيسايد.
الان – يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت «BeIN SPORT»
تم ضم كل من المدافع ترينت ألكساندر أرنولد ، الذي تم إقصاؤه كإجراء احترازي خلال فوزه على بيرنلي يوم الأحد ، ولاعب الوسط جيمس ميلنر ، الذي غاب عن المباراة مع مشكلة في العضلات ، في الحفلة.
الان – يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ يلا شوت «BeIN SPORT»
وسيستضيف بايرن ميونيخ مضيفه الثنائي جوشوا كيميتش وتوماس مولر ، بينما يضيع آرين روبن وكولنتين توليسو (الركبة).