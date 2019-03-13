(بث مباشر) مشاهدة مباراة Bayern vs Liverpool فى دورى ابطال اوروبا

فى مواجهة من العيار الثقيل، يلتقى مساء اليوم الأربعاء 13 – 3- 2019، مباراة ليفربول وبايرن ميونخ، فى أياب دور الـ16 من دورى ابطال اوروبا

بايرن ، في هذه الأثناء ، سيكون بالتأكيد بدون الثنائي المحظور توماس مولر وجوشوا كيميتش، وأرين روبن وكورنتين توليسو غائبان على المدى الطويل.

تم تهميش ديفيد ألابا وكينغسلي كومان في آخر مباراتين لفريقهما في الدوري الألماني مع شكاوى عضلية ، لكن نيكو كوفاتش يتوقع أن يظهر كلاهما أمام ليفربول.

قال رئيس بايرن خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة يوم الثلاثاء "مع كينجسلي ، أنا سعيد للغاية"، مضيفا "بالأمس تلقينا التدريب. لعبت تلك التي لعبت في عطلة نهاية الأسبوع أقل قليلا ولكن كومان شارك ويبدو أنه لائق للغد. علينا أن نرى ما إذا كان يمكنه البدء أو استبداله، شارك ديفيد ألبا في التدريب ولكن ليس كل شيء. سوف نتدرب اليوم وأعتقد أنه سيبدأ. عقليا وجسديا هو لائق وسيساعد الفريق بأكمله".

وانتقل رافينيا في مركز الظهير الأيسر خلال غياب ألابا ، ويمكن للبرازيلي التحول إلى الظهير الأيمن يوم الأربعاء لملء مكان كيميتش.