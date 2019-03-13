مرسيدس بنز الألمانية تكشف عن سيارة سباق كهربائية جديدة

كشفت شركة (مرسيدس بنز) الألمانية، النقاب عن أول سيارة سباق كهربائية لها في معرض جينيف للسيارات لعام 2019، أطلقت عليها اسم "إي كيو سيلفر آرو 01"، وستدخل الشركة بها سلسلة سباقات السيارات الكهربائية فورمولا إي بنهاية العام الحالي، في مشهد يصور مستقبل سباق سيارات تجاوزت عصر الوقود الأحفوري.



ونشر حساب فريق فورمولا إي التابع للشركة تغريدة على موقع تويتر؛ جاء فيها: "أحببنا بالفعل الإعلان التشويقي لسيارتنا الجديدة إي كيو سيلفر آرو 01".



ويشارك في سباقات الفورمولا إي سيارات صنعتها شركات صناعة السيارات الكبرى؛ منها أودي وبي إم دبليو ونيو ونيسان وجاكوار، ويتوقع أن تنضم بورش الألمانية إلى القائمة في الموسم المقبل.



وتصل سرعة السيارة الكهربائية الجديدة إلى 96.5 كيلومتر في الساعة خلال 2.7 ثانية، ويبلغ وزنها نحو 909 كيلوجرامات، وتعمل ببطارية تبلغ قدرتها 52 كيلووات ساعي، وسرعتها القصوى 280 كيلومترًا في الساعة.



وبالمقارنة مع سيارات الفورمولا 1 لعام 2018، كان الحد الأدنى للوزن القياسي 734 كيلوجرامًا، بمحركات تبلغ نحو 1000 حصان، في حين أن قوة محرك سيارة مرسيدس بنز الجديدة 340 حصانًا.



وأشار موقع (ذا فيرج) الأمريكي إلى وجود فرق كبير بين سباقات فورمولا إي وفورمولا 1، وهو أن شركات صناعة السيارات في سباقات فورمولا إي يسمح لها بتطوير سيارات خاصة، وهو أمر مهم جدا للمركبات الكهربائية، ويتيح إمكانيات كبيرة لشركات صناعة السيارات.



ويفيد هذا الفارق شركات صناعة السيارات الكهربائية في إمكانية عرضها في معارض سيارات السباق، ومعارض السيارات الكهربائية.



ومن المقرر انطلاق موسم 20192020 لسباقات الفورمولا إي في ديسمبر القادم، في حلبة سباق الدرعية بالمملكة العربية السعودية، وهو الموسم السادس منذ بدء سباقات الفورمولا إي.