كورة ستار بث مباشر مباراة man city vs schalke الان
كورة ستار بث مباشر مباراة man city vs schalke الان
يلتقى مانشستر سيتى نظيره شالكه اليوم الثلاثاء 12/3/2019 ضمن مباريات دورى ابطال اوروبا | مشاهدة مباراة دورى ابطال اوروبا يلا شوت yalla shoot
تقام مباراة مانشستر سيتى اليوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة وفى 11 بتوقيت السعودية و 12 بتوقيت الإمارات مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وشالكه رابط الاسطورة مجانى عبر قناة beIN SPORTS HD 2
بث سريع شغال تقدمه "الدستور" لنقل مباراة مانشستر سيتى وشالكه بدون تقطيع