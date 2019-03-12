كورة ستار بث مباشر مباراة man city vs schalke الان

"تضامن أسيوط" تقدم مساعدات عاجلة للأسر الأكثر احتياجًا بمنفلوط (صور)

تفقدت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إدارة منفلوط الاجتماعية للاطمئنان على سير العمل، ولقاء المواطنين، وفحص شكواهم بخصوص معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة، فضلًا عن تقديم بعض ...