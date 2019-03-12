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سياسي
الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:27 م

برعاية النائب محمد فؤاد.. ندوة لمناقشة ظاهرة التنمر بالجيزة

برعاية النائب محمد
محمد جعفر
dostor.org/2550360

يشارك اليوم عدد كبير من أمهات محافظة الجيزة في ندوة "علمتني أمي" التي تقيمها إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة برئاسة خالد عبد المنعم مدير عام الإدارة، بالتعاون مع رئاسة حي العمرانية، ومكتب الخدمة المدرسية برئاسة الموجه الأول محمد علي، وبرعاية محمد فؤاد نائب العمرانية.

وتحاضر في الندوة الدكتورة نادية مصطفى استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، وتدور الندوة في إطار تعريف الأمهات بالتنمر وأنواعه وعلامات تعرض الطفل للتنمر، وكذلك طريقة مواجهة مثل هذا السلوك من قبل الأسرة، حيث إنها البيئة الأولى التي تؤثر في سلوك الطفل.

وقالت استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن الهدف من الندوة تعريف الأمهات بخطورة التنمر سواء كان ابنها متنمرًا أو ضحية، وأنه يجب التعامل مع الأمر بهدوء وعقل وجدية، لأن الأطفال الذين يتنمرون على الآخرين عادة ما يواجهون مشكلات في حياتهم المستقبلية كاتهامات جنائية ومشكلات في علاقاتهم بالمجتمع من حولهم.

وأكدت الدكتورة نادية مصطفى أن الأطفال ضحايا التنمر يجب تعليمهم مهارات تأكيد الذات ودعمه لتقدير ذاته من خلال التشجيع والثناء على إنجازاته وإن كانت بسيطة؛ والسماح له بالمشاركة في الأشطة والرحلات الإندماج مع الآخرين لبناء ثقته في نفسه.

وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الهدف من هذه الندوات هو توعية أولياء الأمور وخاصة الأمهات بطرق التعامل الصحيح من أبنائها على أساس علمي؛ وتوعيتهم بالأخطاء التي يرتكبها البعض في عملية التربية دون قصد وتأتي بنتائج سلبية علي الأبناء خاصة في ظل ظهور ظواهر جديدة على المجتمع المصري كظاهرة التنمر التي تحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهتها.

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