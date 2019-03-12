رئيس ريال مدريد يكشف موقفه من التعاقد مع نيمار ومبابى

قال فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إنه يتمنى التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، إذا أتيحت له الفرصة للقيام بذلك.



وخلال حضوره حدثًا خيريًا عقب الإعلان عن تولي الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق الملكي، سئل بيريز عن النجم الذي يفضل ضمه من بين مبابي أو نيمار، فأجاب "كلاهما".



وأضاف بيريز مازحًا "زيدان يتحدث الفرنسية، يمكنه التحدث إلى مبابي ليقنعه بالانضمام إلينا".



وبخصوص التعاقد مع زيدان أضاف "قصة زيدان مع ريال مدريد هي قصة حب مستمرة منذ 18 عامًا، إنه يوم عظيم جدًا بعودته للنادي، الكل سعيد لعودته".



واختتم "زيدان هو الرجل الذي يشع منه الحماس ليس فقط في إسبانيا ولكن في العالم كله، الآن علينا إنهاء الموسم الجاري بشكل جيد ثم الإعداد للموسم المقبل".