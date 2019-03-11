أبرزها التراجع عن الترشح.. 6 رسائل في خطاب بوتفليقة للجزائريين

وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مساء اليوم، رسالة مهمة إلى الشعب الجزائري، ردا على التظاهرات التي اندلعت خلال الأيام الماضية، أعلن خلالها عدم ترشحه لعهدة رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات والبدء في إصلاحات سياسية واسعة.



وترصد "الدستور" أبرز الرسائل التي وجهها بوتفليقة إلى شعبه، بعد عودته من رحلته العلاجية في سويسرا:



1- تأجيل الانتخابات إلى ما بعد مؤتمر للحوار الوطني، وعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

2- إعلان تشكيل حكومة انتقالة جديدة (حكومة كفاءات وطنية) لإدارة المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تقدم رئيس الوزراء أحمد أويحيي باستقالته.

3- الرضوخ لطلبات المتظاهرين وإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجرائها في 18 أبريل المقبل، وإجراء حوار وطني أولا.

4- إعلان تشكيل هيئة وطنية مستقلة منبثقة عن الحوار الوطني تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الاصلاحات التي ستشكل النظام السياسي الجديد.

5- موعد الانتخابات الرئاسية الجديد سيكون بعد انعقاد الندوة الوطنية تحت إشراف لجنةٍ انتخابية وطنيةٍ مستقلة، ستُحدد تشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نصّ تشريعي خاص.

6- وضع مشروع دستور جديد، من قبل الندوة الوطنية الجامعة، وبعد ذبك يعرض في استفتاء شعبي.