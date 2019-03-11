كورة ستار بث مباشر مباراة al wahda vs al-ittihad الان

يسعى فريق الوحدة الاماراتي لتحقيق الفوز الأول على نظيره الوصل الاماراتي خلال منافسات الجولة الثانية من الجولة الثانية 2 لدوري أبطال آسيا



وتعد المباراة هو الأولى بعد 7 سنوات من آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة الآسيوية وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت الرياض الذي يوازي الخامسة بتوقيت القاهرة الذي يوازي السابعة بتوقيت ابوظبي.



ويحتل الوحدة المركز الثالث في المجموعة الثانية من دون رصيد بعد خسارته في الجولة الأولى أمام لوكوموتيف الأوزبكي في طشقند 0-2، فيما استهل اتحاد جدة مرحلة المجموعات بفوز كاسح على الريان في الجولة الأولى، وأتبعه باستعادة نغمة الانتصارات محلياً، ما أسهم في تحسين وضعه نسبياً.

