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الثقافة
الأحد 10/مارس/2019 - 09:48 م

"تنمية الثروة السمكية" فى فعاليات ثقافة الغربية

تنمية الثروة السمكية
حسام الضمرانى
dostor.org/2548206

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية.

وعقد بيت ثقافة السنطة محاضرة تثقيفية للاحتفال بعيد الأم وبمشاركة تلاميذ مدرسة المنار الخاصة تحت عنوان "فضل الأم ودورها في بناء جيل واعي".

كما أكدت دار الكتب بطنطا خلال محاضرة ثقافية بعنوان "اليوم العالمي للمرأة" على تساوي الفرص بين الرجل والمرأة فلكل منهما واجبات تجاه الوطن ولهما الحقوق المتساوية في التعليم والعلاج والمشاركة في ميادين العمل.

و بمشاركة الأطفال، أقام قصر ثقافة الطفل بطنطا ورشة فنية لعمل هدية عيد الأم، نفذ خلالها الأطفال العديد من الأشكال باستخدام "الفوم" مثل الحقائب والهدايا التذكارية.

فيما استعرض الأديب والشاعر مصطفى منصور الى أدوار المرأة المصرية خلال التاريخ الممتد بداية من الملكة حتشبسوت ومرورا بالكاتبة وناشطة حقوق المرأة نبوية موسى والسيدة صفية زغلول الملقبة بـ "أم المصريين" وكوكب الشرق أم كلثوم.

وفي سياق آخر، أشار بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي إلى جهود الدولة في تشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات التنموية لتحقيق الاكتفاء الغذائي لمصر والعمل على غزو الأسواق العالمية بمنتجات محلية جيدة، وذلك خلال محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية الثروة السمكية في مصر".

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