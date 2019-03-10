مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر اليوم الأحد 10-3-2019 في الكونفدرالية اون لاين

يستضيف اليوم ملعب برج العرب بالإسكندرية مواجهة فريق الزمالك لمواجهة هامة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية، حيث يحتل صدارة المجموعة نصر حسين داي الجزائري ولديه 7 نقاط يليه جورماهيا بـ 6 نقاط، بينما يتذيل الترتيب بترو أتلتيكو الأنجولي بـ 4 نقاط.



