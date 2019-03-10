الاسطورة نقل مباراة مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بث مباشر اليوم الاحد في الكونفيدرالية موعد مباراة الزمالك وجورماهيا في التاسعة مساء من ملعب برج العرب وسط حضور جماهيري ضخم من جماهير البيض الأبيض.









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يترقب عشاق ومحبي كرة القدم المصرية وخاصة جماهير نادي الزمالك في التاسعة مساء اليوم مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لضيفه جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية والذي سيجمع الفريقين على ملعب برج العرب .









Confederation cup الزمالك في الكونفيدرالية مشاهدة مباراة الزمالك وجورماهيا بث مباشر الامبراطورية embratoria





ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة لتعزيز فرص تأهله بالمجموعة حيث يدخل الفريق المباراة وهو بالمركز الثالث بمجموعته برصيد 5 نقاط فيما يحتل جورماهيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف المتصدر نصر حسين داي الجزائري وصاحب النقاط الـ7 ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.









بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بث مباشر اون لاين اليوم 10-03-2019 فى الكونفدرالية الافريقية.





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التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة جورماهيا الكيني





ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي :





حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش





خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمدي النقاز





خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو وحميد أحداد.





خط الهجوم: عمر السعيد





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وعلى الجانب الأخر يسعى فريق جورماهيا الكيني إلى الخروج من استاد برج العرب بنتيجة إيجابية وتفادي الهزيمة من أجل حسم تأهله للدور القادم من البطولة وتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما حسم لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.





ويقدم "الجمهورية" بث مباشر لمباراة الزمالك وجورماهيا اليوم الأحد بالبطولة الكونفدرالية .





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