كورة لايف koora live مشاهدة البث المباشر مباراة الزمالك وجورماهيا كورة اون لاين | كورة ستار | كول كورة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، نظيره جورماهيا الكينى، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتى يقان على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





يدخل الزمالك اللقاء وهو فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق جورماهيا الكينى المركز الثانى، برصيد 6 نقاط، ويتربع قمة المجموعة نصر حسين داي الجزائرى برصيد 7 نقاط، ويتزيل المجموعة الفريق الأنجولى بتروأتليتكو برصيد 4 نقاط.





موعد مباراة الزمالك وجورماهيا الكونغولى بالكونفيدرالية





يلتقى فريق الزمالك نظيره جورماهيا الكينى، على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل، فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، فى أطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية





تذاع مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى





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